Хачанов на «Мастерсе» в Мадриде прервал пятиматчевую проигрышную серию

Россиянин Карен Хачанов удачно стартовал на соревнованиях в Мадриде (Испания), обыграв в трёх сетах представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Таким образом, уроженцу Москвы удалось прервать проигрышную серию из пяти игр подряд. Кроме того в этом сезоне Хачанов третий раз выиграл свой стартовый матч. Ранее Карен побеждал только на Открытом чемпионате Австралии и на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, где дошёл до четвертьфинала.

За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско. Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он взял верх над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:4, 6:4.