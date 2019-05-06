Хачанов: изматывающий трёхчасовой матч — то что нужно

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над испанцем Хауме Мунаром со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 на старте турнира в Мадриде (Испания).

«Я действительно доволен своей игрой. Старался бороться до самого конца. Это тот теннис, к которому я стремился. Рад, что смог выйти во второй круг. Это придаст мне уверенности.

Я провёл изматывающий трёхчасовой матч. Именно такая победа была мне нужна", — цитирует Хачанова официальный сайт ATP.

За выход в третий круг уроженец Москвы поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско. Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.

В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он взял верх над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:4, 6:4.