Борис Беккер выразил соболезнования близким погибших в аэропорту Шереметьево

Экс первая ракетка мира немец Борис Беккер выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево. В результате пожара, случившегося после приземления самолёта Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.

«Моё сердце с 41 человеком, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Я часто летаю, и мне крайне важна безопасность полётов», — написал Беккер в «Твиттере».

Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.