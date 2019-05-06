Шараповой посвятили курс в американском университете

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (США) ввёл новый курс — «Изучая Марию Шарапову». На нём студенты рассмотрят вопросы женственности, глобализации, гендера, расы, истории в мировом спорте, основываясь на карьере 5-кратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой. Автором курса стала профессор Анита Шталь.

На курс, посвящённый бывшей первой ракетке мира, планировали набрать 25 человек, однако из-за повышенного интереса число мест было увеличено до 30.

«Моя цель — не сделать из студентов экспертов по Шараповой, а дать им возможность задуматься о смыслах культуры, которую они потребляют.

Когда Шарапову дисквалифицировали за допинг в 2016 году, комментарии дали очень влиятельные организации. По этой теме высказались в ООН, Nike, Кремле, Porsche. Я посчитала это невероятным", — цитирует Шталь официальный сайт WTA.