Победы Хачанова и Чилича, поражение Димитрова — в обзоре игр турнира в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде в трёх сетах переиграл представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. За выход в третий круг уроженец Москвы поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско.

Также во второй раунд пробился хорват Марин Чилич, который взял верх над Мартином Клижаном из Словакии — 6:4, 2:6, 7:6 (7:0). Его следующим соперником станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Болгарин Григор Димитров на двух тай-брейках уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (8:10), 6:7 (4:7).

Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая. В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев.

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