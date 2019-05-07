Сегодня, 7 мая, состоится матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют представитель Аргентины Гидо Пелья и россиянин Даниил Медведев, посеянный под 12-м номером. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.



Соперники встречались в 2016 году на турнире в Ницце. Победу в том матче одержал Гидо со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Пелья — Медведев в Мадриде.



Победитель этого поединка за выход в третий круг поспорит либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с французом Пьер-Югом Эрбером (Q). Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Циципас поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й