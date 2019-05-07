Сегодня, 7 мая, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и американец Тейлор Фритц, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



Соперники встречались в этом году на турнире в Монте-Карло. Победу одержал Джокович со счётом 6:3, 6:0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Фритц в Мадриде.



Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.