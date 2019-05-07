Профессор: Шарапову можно любить или ненавидеть, но это невероятно мощная фигура

Профессор Анита Шталь, основавшая курс «Изучая Марию Шарапову» в Калифорнийском университете, рассказала об интересе к личности бывшей первой ракетки мира.

«Я рассказываю студентам о нескольких элитных женщинах в истории тенниса. Больше всего меня интересует то, как они обрели такую силу, что отличает их от других, и как они используют своё влияние.

Шарапову можно любить или ненавидеть, но она является невероятно мощной фигурой в теннисе уже более 10 лет. Я пишу о Шараповой, Серене Уильямс, Алтее Гибсон, Крис Эверт и других, потому что по-настоящему верю, что эти личности существенно повлияли на развитие женского тенниса", — цитирует Шталь официальный сайт тура.

Шарапова за карьеру выиграла пять турниров «Большого шлема».

Шараповой посвятили курс в американском университете