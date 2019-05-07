Джокович: Надаль – главный фаворит турнира в Мадриде

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мнением о стартовавшем в Мадриде турнире категории «Мастерс».



«Рафа всегда является фаворитом главным фаворитом каждого из турниров. Здесь, в Мадриде, это ощущается ещё сильнее – он играет дома.



Что касается меня, то я не показывал идеальный теннис в прошедшие пару месяцев. Тем не менее, я в пути. Надеюсь, уже в Мадриде я начну проявлять себя с наилучшей стороны.



В целом приятно вернуться в Мадрид. В прошлом я выигрывал здесь, да и вообще регулярно показывал хорошие результаты. К тому же, я счастлив выступать здесь здоровым. В прошлом сезоне этого не было, – я боролся с травмой плеча», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Первый соперником Новака на соревнованиях станет американец Тейлор Фритц.