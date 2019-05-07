Джокович: Феррер уже давно готовился к завершению карьеры

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мнением о завершении профессиональных выступлений 37-летним испанцем Давидом Феррером. «Мастерс» в Мадриде – последний турнир в карьере финалиста «Ролан Гаррос» – 2013.



«Я испытываю огромное уважение к Давиду как игроку и как человеку. Он тот, кто заслужил это уважение много раз в своей карьере. Его боевой дух, его преданность спорту беспрецедентны, и в некотором смысле грустно видеть, как он уходит.



Тем не менее я разговаривал с ним на днях, и он сказал, что готовится к этому уже долгое время, поэтому нет никакой проблемы. У него есть семья, и, очевидно, он готов к следующему этапу своей жизни. Впрочем, он всегда будет желанным гостем в нашем спорте. Для него будут открыты любые двери», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Испанская армада пикирует на пенсию В этом году сразу три видных испанских теннисиста завершат карьеру. Всё началось с Николаса Альмагро, которого одолели травмы.