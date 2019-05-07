Шарапова в необычном образе посетила модный бал в Нью-Йорке

Российская теннисистка, экс первая ракетка мира Мария Шарапова посетила бал Института костюма Met Gala – главное модное событие года, которое состоялось в Нью-Йорке (США). Помимо Марии вечер собрал много других знаменитостей, среди которых модель Ирина Шейк, певица Леди Гага и другие.

Фото можно увидеть в «инстаграме» Марии.

Напомним, в настоящее время Шарапова продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Теннисистка отказалась от выступлений в Мадриде и Риме.



В нынешнем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.