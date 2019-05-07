Бертенс: никогда не знаешь, куда ударит Остапенко – в аут или в корт

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала свою победу на старте соревнований категории Premier в Мадриде (Испания). В двух партиях она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3.



«Играя против Остапенко, никогда не знаешь, куда она отправит мяч – в аут или в корт. Ты уверен лишь в одном – она пробьёт очень сильно.



Я люблю более длинные розыгрыши, но это не про игру Остапенко. Впрочем, сегодня я отлично справилась с точки зрения тактики – Остапенко явно не любит, когда ей пробивают так низко и так глубоко под заднюю линию, выполняют резаные удары», – цитирует Бертенс официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Кики станет соотечественница Остапенко Анастасия Севастова.



«Севастова – умная и даже хитрая теннисистка. У неё большой арсенал ударов – укороченный, резаный. Я не смог играть так глубоко, как сегодня. Впрочем, я смогу навязать свою игру и постараюсь победить», – заявила Бертенс.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.