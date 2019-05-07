Азаренко: физически чувствую себя на 20. Планирую играть ещё минимум пять лет

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о возможном завершении профессиональной карьеры.



«Тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не чувствую, что мне скоро уже 30. Физически я ощущаю себя так, как и в 20-летнем возрасте. Знаете, в 18-19 лет я и подумать не могла, что буду играть после 27 лет.



Не хочу повторяться, но сейчас чувствую, что у меня есть ещё примерно пять лет, пока мой сын не пойдёт в школу. За это время мне нужно максимально хорошо проявить себя, ведь теннис – это моя работа, а не жизнь. Не уверена, что буду играть после 35 лет, но случиться может всё что угодно.



Когда ты молод, то теннис становится твоей жизнью. Тренировки и победы – это главное, что у тебя есть. Тем не менее, когда я стала мамой, теннис отошёл на второй план. Теперь сын для меня важнее всего», –цитирует 29-летнюю теннисистку Metro.

Азаренко разочарована своей подачей в проигранном матче 2-го круга в Мадриде