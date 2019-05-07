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Медведев уступил Пелье на старте «Мастерса» в Мадриде

Медведев уступил Пелье на старте «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (12) не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). В трёх партиях он уступил представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 2:6, 6:1, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету Медведева 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Пелья отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником аргентинца станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка, который ранее в двух партиях оказался сильнее Пьер-Юга Эрбера – 6:2, 6:3.

Действующим победителем соревнований Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

07 мая 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Мадрид (м). 1-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 1
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 1 6
2 6 3
           
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