Медведев уступил Пелье на старте «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев (12) не сумел пробиться во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). В трёх партиях он уступил представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 2:6, 6:1, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету Медведева 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Пелья отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником аргентинца станет представитель Швейцарии Стэн Вавринка, который ранее в двух партиях оказался сильнее Пьер-Юга Эрбера – 6:2, 6:3.



Действующим победителем соревнований Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.