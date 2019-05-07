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Циципас: в детстве моим любимым игроком был Пабло Куэвас

Циципас: в детстве моим любимым игроком был Пабло Куэвас
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас заявил, что уругваец Пабло Куэвас является одним из его любимых теннисистов.

«Нелегко найти игрока, который знает поверхность так хорошо, как Куэвас знает грунт. Я восхищаюсь тем, что он проделывал на нём на протяжении многих лет. Вместе с Федерером Пабло был моим любимым игроком в туре, пока я рос, и это делает эту победу ещё более особенной», – цитирует Циципаса Tennis World USA.

Напомним, 5 мая Циципас обыграл Куэваса в финале соревнований в Эшториле (Португалия) – 6:3, 7:6. Этот трофей стал третьим в карьере Стефаноса и первым на грунтовом покрытии.

Стоит отметить, что 20-летний Циципас – один из четырёх теннисистов, которым удалось выиграть более одного трофея в 2019 году. Ранее это сделали чилиец Кристьян Гарин, швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.

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