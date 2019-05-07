Циципас: в детстве моим любимым игроком был Пабло Куэвас

Грек Стефанос Циципас заявил, что уругваец Пабло Куэвас является одним из его любимых теннисистов.



«Нелегко найти игрока, который знает поверхность так хорошо, как Куэвас знает грунт. Я восхищаюсь тем, что он проделывал на нём на протяжении многих лет. Вместе с Федерером Пабло был моим любимым игроком в туре, пока я рос, и это делает эту победу ещё более особенной», – цитирует Циципаса Tennis World USA.



Напомним, 5 мая Циципас обыграл Куэваса в финале соревнований в Эшториле (Португалия) – 6:3, 7:6. Этот трофей стал третьим в карьере Стефаноса и первым на грунтовом покрытии.

Стоит отметить, что 20-летний Циципас – один из четырёх теннисистов, которым удалось выиграть более одного трофея в 2019 году. Ранее это сделали чилиец Кристьян Гарин, швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.

Циципас: я боролся и верил, что могу обыграть Куэваса в двух сетах