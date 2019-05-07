Джокович с победы над Фритцем стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). В двух партиях он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Фритц отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Следующим соперником Джоковича станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо победитель пары Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).



Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:4.