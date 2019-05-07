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Джокович с победы над Фритцем стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Джокович с победы над Фритцем стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). В двух партиях он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Джоковича 7 эйсов, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3. Фритц отметился 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо победитель пары Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:4.

07 мая 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Мадрид (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Тейлор Фритц
57
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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