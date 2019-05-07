Саснович начала сотрудничество с бывшим тренером Касаткиной

Бывший тренер россиянки Дарьи Касаткиной словак Владимир Платеник начал работать с белорусской теннисисткой Александрой Саснович. Об этом сообщает WTA Insider.



Касаткина тренировалась под руководством Платеника с октября 2014 года по сентябрь 2017-го. Позже Владимир работал с украинкой Ангелиной Калининой и бельгийкой Белиндой Бенчич.



Ранее Саснович заявляла, что Платеник единственный тренер не из Беларуси, с которым она готова сотрудничать. В текущем сезоне Александра провела 21 поединок, в 14 из которых сумела добыть победу. В настоящее время 25-летняя теннисистка располагается на 33-й строчке рейтинга WTA.

В своём стартовом матче на турнире категории Premier в Мадриде она обыграла эстонку Анетт Контавейт.