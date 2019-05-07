Осака вышла в третий круг турнира в Мадриде, выиграв решающий сет со счётом 6:0

Первая ракетка мира Наоми Осака с победы стартовала на соревнованиях категории Premier в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0.



Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. Соррибес-Тормо отметилась 1 подачей навылет, 5 двойными ошибками и 5 брейками.



Следующей соперницей Осаки станет представительница Беларуси Александра Саснович, ранее обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.



Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Кики Бертенс – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.