Осака вышла в третий круг турнира в Мадриде, выиграв решающий сет со счётом 6:0

Первая ракетка мира Наоми Осака с победы стартовала на соревнованиях категории Premier в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. Соррибес-Тормо отметилась 1 подачей навылет, 5 двойными ошибками и 5 брейками.
Следующей соперницей Осаки станет представительница Беларуси Александра Саснович, ранее обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.
Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Кики Бертенс – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
07 мая 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
1
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
73
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
|1
|2
|3
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|7 7
|3
|6
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|6 5
|6
|0
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