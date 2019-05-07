Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака вышла в третий круг турнира в Мадриде, выиграв решающий сет со счётом 6:0

Осака вышла в третий круг турнира в Мадриде, выиграв решающий сет со счётом 6:0
Теннис / WTA

Первая ракетка мира Наоми Осака с победы стартовала на соревнованиях категории Premier в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 15. Соррибес-Тормо отметилась 1 подачей навылет, 5 двойными ошибками и 5 брейками.

Следующей соперницей Осаки станет представительница Беларуси Александра Саснович, ранее обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.

Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Кики Бертенс – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

07 мая 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Сара Соррибес-Тормо
73
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
7 7 3 6
6 5 6 0
           
Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться
«Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент