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На турнире в Лондоне зарезервировали «уайлд-кард» для травмированного Маррея

На турнире в Лондоне зарезервировали «уайлд-кард» для травмированного Маррея
Теннис / ATP

Организаторы теннисного турнира в Лондоне заявили, что зарезервировали «уайлд-кард» для экс первой ракетки мира из Великобритании Энди Маррея. Чтобы воспользоваться им, он должен подтвердить своё участие, сообщает Reuters.

Трёхкратный обладатель титулов «Большого шлема» не играл с Открытого чемпионата Австралии в январе. С тех пор он перенёс операцию на тазобедренном суставе. Ранее теннисист заявил, что не испытывает болей и попытается вернуться на корт как только сможет.

Маррей выигрывал титул на турнире в Лондоне, который по традиции проходит перед Уимблдоном, пять раз: в 2009, 2011, 2013, 2015 и 2016 годах.

В прошлом сезоне победителем турнира стал хорват Марин Чилич, обыгравший в финале серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (6:4), 6:3.

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