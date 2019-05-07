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Кар. Плишкова, сменившая тренера, проиграла украинке Козловой в Мадриде

Кар. Плишкова, сменившая тренера, проиграла украинке Козловой в Мадриде
Теннис / WTA

Чешка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под пятым номером, в трёх сетах уступила представительнице Украины Катерине Козловой — 5:7, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час 54 минуты.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 14 эйсов и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4. В активе её соперницы 1 подача навылет и 4 сделанных брейка. Кроме того обе теннисистки допустили по 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Козлова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Напомним, ранее Плишкова прекратила сотрудничество с австралийской наставницей Ренне Стаббс. Теперь она будет работать под руководством испанской специалистки Кончиты Мартинес. За последние два года Каролина сменила уже шестого тренера.

07 мая 2019 года, вторник. 17:30 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
85
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 1
Каролина Плишкова
5
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
7 2 6
5 6 4
           
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