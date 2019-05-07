Феррер стартовал с победы над Баутиста-Агутом на последнем турнире в карьере

Испанский теннисист Давид Феррер успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 1000 в Мадриде. В трёх сетах он обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Ранее Феррер официально заявил, что завершит карьеру после турнира в Мадриде.



Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Феррера 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Баутиста-Агут 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку, но сумел реализовать лишь 3 из 10 брейк-пойнтов.



Следующим соперником Феррера станет немец Александр Зверев, который является действующим чемпионом Madrid Mutua Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:4.