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Феррер стартовал с победы над Баутиста-Агутом на последнем турнире в карьере

Феррер стартовал с победы над Баутиста-Агутом на последнем турнире в карьере
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер успешно стартовал на соревнованиях категории АТР 1000 в Мадриде. В трёх сетах он обыграл соотечественника Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Ранее Феррер официально заявил, что завершит карьеру после турнира в Мадриде.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. На счету Феррера 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов. Баутиста-Агут 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку, но сумел реализовать лишь 3 из 10 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Феррера станет немец Александр Зверев, который является действующим чемпионом Madrid Mutua Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:4.

07 мая 2019 года, вторник. 17:00 МСК
Мадрид (м). 1-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
144
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 1
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3
           
6 4 6
4 6 4
           
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