Осака: я включила режим зомби и думала только о победе

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0 во втором круге турнира категории Premier в Мадриде (Испания).

«Раньше я уже встречалась с Соррибес-Тормо и один раз тренировалась с ней, но это было пару лет назад. Её игра подходит для грунта. Знала, что будет сложный матч.

Думаю, в первом сете мне немного повезло, а во втором я потеряла концентрацию. В третьей партии я включила режим зомби и была нацелена только на победу», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Осаки станет представительница Беларуси Александра Саснович, ранее обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.

«Не хочу думать, что должна выиграть следующий матч, поскольку Саснович — отличный игрок. Она победила здесь в двух встречах. Чувствую, нам обеим есть что доказывать. Посмотрю, как сложится игра», — добавила первая ракетка мира.