Димитров расстался с тренером, который помог ему выиграть Итоговый турнир

Болгарский теннисист Григор Димитров решил прекратить сотрудничество с тренером Дани Валверду.

«После вчерашнего матча мы с Дани поговорили. После трёх отличных лет работы договорились пойти разными путями. За это время мы пережили множество потрясающих моментов. Хочу поблагодарить Дани за всё, что он сделал для меня, и пожелать дальнейших успехов», — написал Димитров в «Твиттере».

Под руководством Валверду Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый турнир в 2017 году.

Напомним, на старте турнира в Мадриде, который проходит с 5 по 12 мая, Димитров на двух тай-брейках проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (8:10), 6:7 (4:7). Сейчас 27-летний спортсмен занимает 46-е место в рейтинге ATP.