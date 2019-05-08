Победы Осаки и Халеп — в обзоре матчей второго круга турнира WTA в Мадриде

Первая ракетка мира, японка Наоми Осака одержала победу во втором круге соревнований категории Premier в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0. Следующей соперницей Осаки станет представительница Беларуси Александра Саснович.

В 1/8 финала также пробилась румынская теннисистка Симона Халеп, которая взяла верх над Йоханной Контой из Великобритании — 7:5, 6:1. За выход в четвертьфинал Халеп поспорит со словачкой Викторией Кужмовой.

Покинула соревнования в одиночном разряде чешка Каролина Плишкова. 27-летняя уроженка Лоуни со счётом 5:7, 6:2, 4:6 проиграла украинке Катерине Козловой.

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Петра Квитова из Чехии.

Видео доступно на "Чемпионате".