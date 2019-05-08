Сегодня, 8 мая, состоится матч третьего круга турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания), в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, и представительница Словакии Виктория Кужмова. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.



Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кужмова в Мадриде.



Победительница этого матча за выход в полуфинал поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (9), либо с Юлией Путинцевой из Казахстана. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Халеп вышла в 3-й круг в Мадриде, сохранив шансы 13 мая стать 1-й ракеткой мира