Две теннисистки, входившие в топ-100, объявили о завершении карьеры

27-летняя американка Джулия Боузрап и 36-летняя испанка Аранча Парра-Сантонха объявили о завершении карьеры, сообщает официальный сайт тура. Джулия выступала на профессиональном уровне с 2010 года, а в 2008-м выиграла престижный юниорский турнир Orange Bowl. В рейтинге WTA она поднималась до 80-й строчки. Её лучшими результатами стали выход в полуфинал турнира в Квебеке и третий круг Уимблдона 2016 года.

Причиной завершения карьеры Боузрап стала травма.

Парра-Сантонха выступала в WTA-туре с 2000 года. Она поднималась до 46-й строчки в одиночном разряде и до 22-й в парном. Аранча дважды играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде — Квебек (2010), Акапулько (2011). В парном разряде испанка выиграла 11 турниров.