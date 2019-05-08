Вторая ракетка Великобритании пропустит «Ролан Гаррос»

Британка Кэйти Бултер вынуждена пропустить Открытый чемпионат Франции, сообщает Tennis World USA. Причиной такого решения стала травма спины 22-летней теннисистки.



Кроме того, издание сообщает, что помимо грунтовой части сезона Кэйти может пропустить и все соревнования на травме – её участие в домашнем Уимблдоне не гарантировано.



Свой последний официальный матч Кэйти провела в конце апреля, добыв победу над Зариной Дияc в матче Кубка Федерации. Всего в 2019 году британка провела 21 матч, выиграв в 10 из них.

В данный момент она располагается на 92-й строчке рейтинга WTA, что позволяет считаться второй ракеткой Великобритании в женском теннисе (Йоханна Конта занимает 41-ю позицию в рейтинге).