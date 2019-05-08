Саснович: 5 лет назад я поняла, что мне нужен тренер Касаткиной

Белорусская биатлонистка Александра Саснович рассказала о начале сотрудничества с бывшим тренером россиянки Дарьи Касаткиной словаком Владимиром Платеником.

«Пять лет назад, когда я увидела его работу с Касаткиной, то подумала: „Это единственный тренер не из Беларуси, который мне нужен“. Он любит свою работу, понимает теннис. У нас одинаковый менталитет.

Я позвонила и спросила, хочет ли он работать со мной. Он ответил, что хотел бы сотрудничать с тремя теннисистками из топ-100, и я одна из них. Это было мило.

Мне нравится Владо. Он добрый человек, который очень хочет помочь мне. Я чувствую его сердце. Думаю, ему повезло, но, пожалуй, и мне тоже", — цитирует Саснович официальный сайт тура.



Сегодня, 8 мая, Александра сыграет с японкой Наоми Осакой в третьем круге турнира в Мадриде.