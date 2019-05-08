Надаль оценил своё состояние после проблем с желудком

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал своё физическое состояние накануне первого матча на турнире в Мадриде. Ранее его пресс-конференции переносились дважды из-за проблем теннисиста с желудком.



«Несмотря на проблемы с желудком в последние дни, думаю, что сейчас я более уверен в себе и своём теле. Физически я чувствую себя значительно лучше, чем две недели назад на соревнованиях в Монте-Карло.



Я снова наслаждаюсь тренировками, мне нравится играть каждый день. Для меня это является серьёзным шагом вперёд», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.



Свой стартовый матч на турнире Madrid Mutua Open испанец проведёт с 18-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Надаль: надеюсь, физически я буду готов к матчу с Оже-Альяссимом