Надаль оценил своё состояние после проблем с желудком

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал своё физическое состояние накануне первого матча на турнире в Мадриде. Ранее его пресс-конференции переносились дважды из-за проблем теннисиста с желудком.
«Несмотря на проблемы с желудком в последние дни, думаю, что сейчас я более уверен в себе и своём теле. Физически я чувствую себя значительно лучше, чем две недели назад на соревнованиях в Монте-Карло.
Я снова наслаждаюсь тренировками, мне нравится играть каждый день. Для меня это является серьёзным шагом вперёд», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Свой стартовый матч на турнире Madrid Mutua Open испанец проведёт с 18-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Надаль: надеюсь, физически я буду готов к матчу с Оже-Альяссимом
Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться
«Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.