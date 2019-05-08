Козлова – о победе над Кар. Плишковой: хочу чаще играть с топ-теннисистками

Украинка Катерина Козлова прокомментировала свой выход в третий круг соревнований в Мадриде (Испания). В трёх партиях она обыграла пятую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову – 7:5, 2:6, 6:4.



«Сегодня я была стабильной. Когда мне удавалось принять подачу Каролины, в дальнейшем розыгрыше я действовала умно. В то же время на своей подаче я тоже действовала уверенно, что достаточно непросто в игре с такой соперницей. В третьем сете всё не было идеально, но последний гейм я провела хорошо, сумела справиться с волнением.



Безусловно, эта победа очень важна для меня, ведь Плишкова – очень сильная соперница. Такие успехи вселяют в тебя уверенность. У меня нет особенных целей в плане рейтинга, я просто хочу чаще играть с соперницами топ-уровня. В таких матчах я всегда могу учиться чему-то новому, а значит, прогрессировать», – цитирует Козлову официальный сайт WTA.