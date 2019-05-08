Саснович: мои цели? Хотим с папой купить «Бентли». Уже даже решили, какую

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала, как планирует распорядиться призовыми за соревнования в Мадриде.



«Грунт, вероятно, является моим любимым покрытием. Я играю в комбинационный теннис, и грунт лучше всего подходит для этого. В нём мне не нравится только одно – носки постоянно пачкаются. На волосах, на коже тоже постоянно остаётся грунт…



Впрочем, если тебе платят хорошие деньги, то ничего страшного. Шучу, конечно, дело не в деньгах. Дело в том, что я счастлива, когда выхожу на корт. Думаю, это и есть моё место.



Мадрид? Мне нравится, что это зелёный и в то же время деловой город – интересное сочетание. Конечно, отличные магазины тут тоже имеются. Теперь я могу потратить порядка 10% от своих призовых. Могу, но в итоге так и не сделаю этого. Например, перед турниром я видел сумку за $ 3 тыс. Теперь можно и задуматься о ней (за выход в третий раунд Александра получит более $ 80 тыс. – Прим. «Чемпионата»). Но опять-таки, в конце концов я так ничего и не куплю. Мне нравятся какие-то большие цели, так интереснее.



К примеру, мы хотим с отцом «Бентли». Уже даже решили, какую. Это не единственная цель, их много. Я просто люблю играть, играть за тех, кто оказывает мне поддержку – мама, папа, сестра, бабушка», – цитирует Саснович официальный сайт WTA.



Сегодня, 8 мая, Александра сыграет с японкой Наоми Осакой в третьем круге Madrid Mutua Open.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.