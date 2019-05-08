Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Оглашение приговора Кокорину и Мамаеву. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, победив Саснович

Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, победив Саснович
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире Premier Mandatory в Мадриде (Испания) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты.

Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Саснович в Мадриде.

За выход в полуфинал Осака поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с украинкой Катериной Козловой (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

08 мая 2019 года, среда. 14:30 МСК
Мадрид (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Александра Саснович
33
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
Саснович: 5 лет назад я поняла, что мне нужен тренер Касаткиной
Осака: я включила режим зомби и думала только о победе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент