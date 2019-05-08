Осака вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, победив Саснович

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире Premier Mandatory в Мадриде (Испания) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты.

Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Саснович в Мадриде.



За выход в полуфинал Осака поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с украинкой Катериной Козловой (Q).



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

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