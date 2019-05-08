Медведев – о Циципасе: даже в офисе найдётся человек, которого ты ненавидишь

Россиянин Даниил Медведев в очередной раз прокомментировал конфликт с греком Стефаносом Циципасом на турнире в Майами в 2018 году. Напомним, после рукопожатия между игроками начался конфликт. Стефанос сказал нецензурную фразу на русском языке, в ответ Даниил предложил ему «заткнуться».



«Да, тот матч был упорным, близким. Помню, я был недоволен некоторыми поступками Стефаноса. Не припомню, что лично я сделал что-то не так, но после матча он был мною недоволен. Я был вынужден ответить, сказать что это уже слишком.



Такое бывает со всеми. Даже когда работаешь в офисе, всегда найдётся человек, которого ты ненавидишь. Или же просто человек, с котором предпочитаешь не общаться.



Интернет много поменял в плане подобных конфликтов. Как только кто-то наговорит во время матча лишнего, это сразу же замечают. К примеру, конфликт Кирьоса и Вавринки… Раньше никто бы такое долго не помнил, но сейчас один клик, и весь мир об этом знает, ещё один — и все снова поднимают эту тему», – цитирует Медведева DeadSpin.

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