Надаль: размер призовых не зависит от пола, это лицемерие. Речь идёт о труде

Испанец Рафаэль Надаль в очередной раз высказался на тему равенства призовых в женском и мужском теннисе.



«Что происходит в футболе или гольфе? Там нет бесконечных обсуждений и споров об этом, хотя женщины там зарабатывают значительно меньше. В целом я понимаю суть вопроса – он задаётся лишь для создания дополнительной шумихи по этому поводу.



Я стараюсь избегать такого лицемерия и таких вопросов. Иногда журналисты не понимают сути сказанного мною, поэтому я просто больше не буду говорить ничего. Ранее я уже давал конкретные ответы, но суть моих слов почему-то меняли.



Безусловно, у меня есть мама, есть сестра, они мои самые любимые люди на свете. Безусловно, я хочу равенства. Хочу, чтобы женщины обладали правами и возможностями, равными с мужчинами.

Однако, когда мы говорим о призовых, нужно понимать, что речь идёт о труде. В некоторых сферах больше зарабатывают мужчины, в некоторых – женщины. Думаю, на всё это нужно смотреть не с точки зрения пола, а с точки зрения труда и способности его продавать. А всё остальное, как по мне, является лицемерием. Извините», – цитирует Рафаэля теннисный журналист Тумаини Кэрэйол в своём «твиттере».