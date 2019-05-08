Федерер рассказал, почему выбрал Мадрид вместо Барселоны

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями о том, как менялся его подход к игре и тренировкам на протяжении карьеры, а также объяснил причины, по которым он решил принять участие на турнире в Мадриде (Испания), а не в Барселоне.



«По сравнению с прошлым теперь я больше наслаждаюсь игрой, она меня расслабляет. Теперь я знаю, как вести себя с прессой, моей семьёй, как организовывать переезды, тренировки, проводить необходимую работу.



Мне уже не стоит тренироваться столько, сколько раньше. Качество важнее. Я должен быть осторожен, чтобы не переутомляться, и это позволяет мне сохранять больше свободного времени и проводить его с моими детьми и женой. Поэтому я выбираю те турниры, которые хочу.



Почему я решил играть в Мадриде, а не, например, в Барселоне? Я думаю, что сделать Мадрид отправной точкой – логичное решение. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться, после чего отправиться в Париж.



Это отличный, хорошо организованный турнир. Мне очень нравится быть здесь, и я успешно выступал тут в прошлом. Так что сделать выбор было легко», — приводит слова Федерера Tennis World USA.