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Стал известен второй соперник Федерера на «Мастерсе» в Мадриде

Стал известен второй соперник Федерера на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP

Следующим оппонентом швейцарского теннисиста Роджера Федерера на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) станет француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире под 15-м номером. В матче второго круга он в трёх сетах переиграл Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 1:6, 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты.

Монфис ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фучовича 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реалищованных брейк-пойнта из 9.

Швейцарец вышел в третий круг, обыграв француза Ришара Гаске — 6:2, 6:3. Поединок между Роджером Федерером и Гаэлем Монфисом состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 13:00 мск.

Мужчины. Мадрид. Второй круг

Кей Нисикори (6, Япония) — Уго Дельен (Боливия) – 7:5, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3.

08 мая 2019 года, среда. 15:30 МСК
Мадрид (м). 2-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
36
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 : 2
Гаэль Монфис
18
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
6 4 2
1 6 6
           
08 мая 2019 года, среда. 14:40 МСК
Мадрид (м). 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
34
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
2 : 0
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
08 мая 2019 года, среда. 13:15 МСК
Мадрид (м). 2-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
37
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
2 : 1
Филипп Кольшрайбер
50
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
6 3 6
4 6 3
           
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