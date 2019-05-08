Стал известен второй соперник Федерера на «Мастерсе» в Мадриде

Следующим оппонентом швейцарского теннисиста Роджера Федерера на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) станет француз Гаэль Монфис, посеянный на турнире под 15-м номером. В матче второго круга он в трёх сетах переиграл Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 1:6, 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты.



Монфис ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фучовича 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реалищованных брейк-пойнта из 9.



Швейцарец вышел в третий круг, обыграв француза Ришара Гаске — 6:2, 6:3. Поединок между Роджером Федерером и Гаэлем Монфисом состоится завтра, 9 мая, и начнётся в 13:00 мск.



Мужчины. Мадрид. Второй круг



Кей Нисикори (6, Япония) — Уго Дельен (Боливия) – 7:5, 7:5



Стэн Вавринка (Швейцария) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:4



Фрэнсис Тиафо (США) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3.