Надаль одержал победу в своём первом матче на турнире в Мадриде

Посеянный под вторым номером на домашнем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рафаэль Надаль стартовал на турнире со стадии второго круга и обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Соперники ранее друг с другом не играли.



Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Надаль 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету канадского теннисиста 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 1.



За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, в трёх сетах переигравшим немца Филиппа Кольшрайбера – 6:4, 3:6, 6:3.



Действующим победителем турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.