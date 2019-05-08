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Надаль одержал победу в своём первом матче на турнире в Мадриде

Надаль одержал победу в своём первом матче на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

Посеянный под вторым номером на домашнем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рафаэль Надаль стартовал на турнире со стадии второго круга и обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Соперники ранее друг с другом не играли.

Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Надаль 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету канадского теннисиста 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 1.

За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, в трёх сетах переигравшим немца Филиппа Кольшрайбера – 6:4, 3:6, 6:3.

Действующим победителем турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

08 мая 2019 года, среда. 17:00 МСК
Мадрид (м). 2-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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