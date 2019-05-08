Осака: мне начинает нравиться играть на грунте

Первая ракетка планеты японка Наоми Осака после победы над Александрой Саснович из Беларуси в матче за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания) со счётом 6:2, 6:3 рассказала о том, как поменялось её отношение к грунтовому покрытию.



«Знаете, а мне начинает нравиться играть на грунте. Трава для меня теперь точно на последнем месте. Естественно, хард – мой безоговорочный номер один. Выходит, что грунтовое покрытие занимает место посередине в моих предпочтениях», — приводит слова Осаки WTA Insider.



Японская теннисистка заметно улучшила свою игру на грунте в сравнении с тем, что было год назад. В предыдущем сезоне на этом покрытии Осака выиграла пять матчей и проиграла четыре. В нынешнем году на счету японки уже те же пять побед, а грунтовый сезон находится в самом разгаре. Поражений у Осаки пока вовсе нет.



Улучшить свою статистику и выиграть шестую встречу на грунте подряд первая ракетка мира может уже 10 мая. Её соперницей по четвертьфиналу турнира в Мадриде станет Белинда Бенчич из Швейцарии.

