Надаль преодолел отметку в 50 побед на «Мастерсе» в Мадриде

Победа над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:3 во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) стала для второй ракетки мира Рафаэля Надаля 50-й на этом турнире.



Однако для самого испанца Madrid Mutua Open является далеко не самым рекордным соревнованием. Он располагается только на восьмом месте в списке турниров, на которых Надаль одерживал наибольшее количество побед. С большим отрывом лидирует «Ролан Гаррос». На нём испанец одерживал победу в 86 поединках. Следом располагается турнир в Монте-Карло (Монако) – 71 победа. Третье место делят Открытый чемпионат США и турнир в Барселоне (по 61 победе).



Также выше «Мастерса» в Мадриде располагаются турниры в Риме (Италия, 56) и Индиан-Уэллсе (США, 54).



Надаль является пятикратным чемпионом Madrid Mutua Open. Он одерживал победы в 2005, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах.

