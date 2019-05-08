Федерер: ни за что бы не поверил, что в 38 лет буду в топ-4

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём спортивном долголетии и о том, каким представлял себя нынешнего десять лет назад.



«Я чувствую себя молодым, поэтому я и продолжаю им быть. Мои четверо сыновей заставляют меня так себя вести. И это прекрасно. Замечаю, что я старше как игрок, когда возникают проблемы. Раньше, если у меня случалась травма спины, всё проходило за один день. Теперь это может длиться три дня, неделю и даже больше.



Но старение тоже имеет свои плюсы. У вас есть необходимый опыт, чтобы знать, как предотвратить проблему. Когда вы молоды и чувствуете какой-то дискомфорт, вы сразу паникуете. Теперь же я прислушиваюсь к своему организму.



Если бы 10 лет назад мне сказали бы, что я буду играть в Мадриде и готовиться к Открытому чемпионату Франции, будучи четвёртым номером в мире, ни за что бы не поверил. Я мог представить себя в топ-20, может быть, в десятке. Но не в четвёрке», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

