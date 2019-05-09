Хачанов в трёх сетах уступил Вердаско во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Российский теннсист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мадриде (Испания) под 11 номером, в матче за выход в третий круг проиграл испанцу Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 5:7.



Продолжительность поединка составила 2 часа 30 минут. Хачанов 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету испанского теннисиста 12 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.



В третьем круге Вердаско сыграет с восьмым сеяным турнира греком Стефаносом Циципасом, в двух сетах обыгравшим Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:2, 7:5.



Действующим победителем турнира в Мадриде является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4.

