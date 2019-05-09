Победы Осаки и Квитовой — в видеообзоре 3-го круга турнира в Мадриде

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире Premier Mandatory в Мадриде (Испания) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты.



За выход в полуфинал Осака поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, обыгравшей украинку Катерину Козлову со счётом 6:0, 6:2.



С победы на турнире стартовала и вторая сеяная соревнований Петра Квитова из Чехии. За 1 час 17 минут она в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсия со счётом 6:3, 6:3.



Её соперницей по четвертьфиналу станет голландка Кики Бертенс, которая выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии – 6:1, 6:2.

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