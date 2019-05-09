Победы Надаля и Циципаса — в видеообзоре 2-го круга турнира в Мадриде

Посеянный под вторым номером на домашнем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рафаэль Надаль стартовал на турнире со стадии второго круга и обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут.



За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, в трёх сетах переигравшим немца Филиппа Кольшрайбера – 6:4, 3:6, 6:3.



С победы стартовал на турнире в Мадриде и восьмой сеяный соревнований грек Стефанос Циципас, за 1 час 18 минут обыгравший француза Адриана Маннарино – 6:2, 7:5.



Следующим соперником греческого теннисиста станет испанец Фернандо Вердаско, который в трёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова (11) – 6:7(4:7), 6:1, 7:5.

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