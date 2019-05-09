Ведущие теннисисты попрощались с Феррером, записав трогательный ролик

Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Хуан-Мартин дель Потро, Марин Чилич и Карен Хачанов поблагодарили испанца Давида Феррера за его выступления в профессиональном туре в специально записанном ролике.

Видео можно посмотреть в официальном канале Tennis TV в Youtube.

Напомним, свой последний матч 37-летний Феррер провёл минувшей ночью на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В двух партиях он уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 1:6.



За 20-летнюю карьеру Феррер завоевал 27 титулов, проведя 1111 матчей, в которых одержал 733 победы. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал «Ролан Гаррос» – 2013. После того турнира Давид впервые в карьере вошёл в топ-3 рейтинга АТР, заняв третью строчку.