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Надаль: матч с Тиафо станет испытанием для меня

Надаль: матч с Тиафо станет испытанием для меня
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий матч третьего раунда соревнований в Мадриде. Его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо.

«Фрэнсис – соперник очень высокого уровня. Он очень быстр по всём, очень агрессивен. Кроме того, Тиафо отлично подаёт и классно передвигается по грунту.

Фрэнсис всегда выходит на корт с большой уверенностью. У него есть драйв и энергия, которые нужны. Для меня предстоящий матч – это очередное испытание. Я должен продолжить улучшать свою игру и, надеюсь, мне это удастся уже завтра», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.

В своём стартовом матче на Madrid Mutua Open Рафаэль уверенно обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

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