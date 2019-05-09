Надаль: матч с Тиафо станет испытанием для меня

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий матч третьего раунда соревнований в Мадриде. Его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо.



«Фрэнсис – соперник очень высокого уровня. Он очень быстр по всём, очень агрессивен. Кроме того, Тиафо отлично подаёт и классно передвигается по грунту.



Фрэнсис всегда выходит на корт с большой уверенностью. У него есть драйв и энергия, которые нужны. Для меня предстоящий матч – это очередное испытание. Я должен продолжить улучшать свою игру и, надеюсь, мне это удастся уже завтра», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.

В своём стартовом матче на Madrid Mutua Open Рафаэль уверенно обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.