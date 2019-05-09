Феррер: на финал «Ролан Гаррос»–2013 я вышел разобранным. У меня не было шансов

Испанец Давид Феррер, минувшей ночью сыгравший свой последний матч в карьере, рассказал о знаковых моментах в его профессиональных выступлениях в туре.



«Финал «Ролан Гаррос» – 2013? Да, это был пик карьеры, но у меня не было никаких шансов против Надаля. Я никого не виню, но мотивация в тот день у меня, мягко говоря, не зашкаливала. Я вышел на корт уже немного в разобранном состоянии и это логично – этот финал был первым для меня



Ещё одним болезненным моментом стали Олимпийские игры в Лондоне. Мы сражались за бронзовую медаль с Фелисьяно Лопесом, но уступили в тяжелейшем матче паре Тсонга/Ллодра (3:6, 6:4, 16:16. – Прим. «Чемпионата»). Мы были лучше на протяжении всего матча, от чего то поражение стало ещё ужаснее.

Знаете, я никогда не выигрывал в Мадриде, никогда не побеждал на «Ролан Гаррос» и на других турнирах, на которых мне хотелось бы это сделать. У меня дома стоят трофеи, но они мало что значат, это лишь куски металла. То, что я действительно взял от тенниса, это любовь, которую здесь получил. Она навсегда в моём сердце. Огромное спасибо», – цитирует Феррера официальный сайт АТР.

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