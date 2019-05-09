Касаткина – о Феррере: один из величайших бойцов в истории! Мы будем скучать!

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала завершение профессиональной карьеры испанцем Давидом Феррером.



«Один из величайших бойцов в истории спорта, мы все будет скучать по тебе», – написала уроженка Тольятти в своём «твиттере».



Свой последний матч 37-летний Феррер провёл минувшей ночью на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В двух партиях он уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 1:6.



За 20-летнюю карьеру Давид завоевал 27 титулов, проведя 1111 матчей, в которых одержал 733 победы. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал «Ролан Гаррос» – 2013. После того турнира Давид впервые в карьере вошёл в топ-3 рейтинга АТР, расположившись на третьей строчке.



Феррер: на финал «Ролан Гаррос»–2013 я вышел разобранным. У меня не было шансов