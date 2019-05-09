Звонарёва вышла в полуфинал крупного турнира в Мадриде в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Латвии Елена Остапенко вышли в полуфинал турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух сетах обыграли румынок Ирину Бару и Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Вера и Елена 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал Звонарёва и Остапенко поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай, 6).

Турнир с призовым фондом € 7 021 128 завершится 11 мая.