Надаль: вы не знаете всего, что со мной происходило в последнее время

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой игровой спад. В 2019 году второй номер рейтинга АТР не выиграл ни одного турнира. На первых двух грунтовых турнирах в сезоне он дважды проигрывал на полуфинальной стадии.



«Я знаю всё, что случилось со мной за последние 18 месяцев, и я не собираюсь сейчас это объяснять.



Некоторые вещи вы знаете сами, другие нет. С точки зрения физики я стараюсь изо всех сил, ориентируюсь на позитивные вещи и иду шаг за шагом.



Как бы то ни было, сейчас я чувствую себя значительно лучше, чем в Монте-Карло и Барселоне. Уверен, если мне окончательно удастся восстановить уверенность в себе, соперникам снова будет тяжело в матчах против меня», – цитирует Надаля Tennis World USA.



В матче третьего раунда Madrid Mutua Open Надалю предстоит сыграть с 21-летним американцем Фрэнсисом Тиафо. В стартовом матче на турнире Рафаэль обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.