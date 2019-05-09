Медведев вышел в четвертьфинал парного «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев стал участником четвертьфинала парных соревнований категории АТР в Мадриде (Испания). Его дуэт с бразильцем Марсело Демолинером оказался сильнее испанцев Роберто Карбальеса-Баэно и Хауме Мунара – 7:6 (7:5), 7:5.



Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Медведева и Демолинера 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Испанские теннисисты не выполнили подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта.



Следующими соперниками российско-бразильского дуэта станут голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу.



Действующими чемпионами соревнований являются Никола Мектич из Хорватии и Александр Пейя, представляющий Австрию.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.